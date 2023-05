Tutti d’accordo i componenti della commissione consiliare Traffico e Parcheggi: il trio che aveva preso parte al sopralluogo tenutosi assieme al comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco, ossia il presidente Francesco Farese, Enzo Lauro e Giovanni De Lorenzo, ha concordato che le modalità più opportune per consentire ai veicoli provenienti da via Mascellaro di svoltare su via Pascoli consistono nell’interruzione della striscia continua.

