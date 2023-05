Ginnastica: Baku, Raffaeli e Agiurgiuculese tra le migliori 24 d’Europa, azzurre in tutte le finali

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Dopo la prima parte delle qualificazioni di ieri a cerchio e palla oggi si è chiusa la fase preliminare con clavette e nastro per le individualiste senior al 39° Campionato Europeo di ginnastica ritmica in scena alla Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan. Sofia Raffaeli, accompagnata in pedana da Julieta Cantaluppi, centra l’obiettivo All-Around posizionandosi al sesto posto della classifica con il totale, sui migliori tre attrezzi sui quattro presentati, di 95.650 (Ce 31.900 – Pa 33.000 – Cv 30.750 – Na 25.750). Nelle prime cinque posizioni della classifica parziale troviamo le due bulgare, Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn, a pari merito con 97.850, la tedesca Darja Varfolomeev a quota 96.950, l’ucraina Viktoriia Onopriienko con 96.900 e a padrona di casa, Zohra Aghamirova con il totale di 95.750.

L’agente delle Fiamme Oro conquista anche tre finali di specialità accedendo alle migliori otto posizioni a cerchio (8ª), palla (4ª) e clavette (4ª), nonostante l’errore su una difficile coordinazione corpo-attrezzo. Al nastro il “Vulcano di Chiaravalle” ha perso la concentrazione commettendo qualche errore di troppo che non le ha permesso di strappare il pass per la quarta finale, rinunciando quindi all’en plein. Il pubblico presente però l’ha incitata durante tutto il suo esercizio facendole sentire il proprio sostegno e applaudendo la campionessa del mondo fino all’uscita dalla pedana. La 19enne anconetana sarà l’11ª atleta del primo gruppo a fare il suo ingresso domani sul quadrato azero.

Anche Alexandra Agiurgiuculese -seguita a Baku da Veronica Bertolini- gareggerà nella finale a 24 – in diretta su Rai Sport dalle 10.00 alle 16.40 (ore italiane) con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Daniela Masseroni – grazie al punteggio complessivo di 90.100, sui tre attrezzi presentati (Ce 30.050 – Pa 30.200 – Cv 29.850), valido per la 17ª piazza, che le permette di partire come quinta ginnasta del secondo gruppo di domani. Rivedremo l’Aviere dell’Aeronautica Militare anche nella finale con le clavette di domenica grazie al settimo miglior punteggio. In finale, questa volta al nastro, anche Milena Baldassarri, la seconda atleta allenata da Cantaluppi alla Ginnastica Fabriano che, in mixed zone, ha dichiarato: “Da ravennate sono vicino a tutte le vittime dell’alluvione che in questi giorni ha colpito l’Emilia Romagna. Gareggerò anche per loro”.

Con il suo 30.500 l’aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle si aggiudica il settimo posto nell’ottetto di questo attrezzo. Il programma, dopo il concorso generale individuale, proseguirà con l’All Around a squadre. Le Farfalle azzurre, atterrate a Baku ieri, hanno già svolto la loro prova pedana in vista della gara di domani. Maurelli e compagne sono state sorteggiate nel primo gruppo con Francia, Estonia, Turchia, Ungheria, Polonia, Portogallo, Israele e Georgia iniziando con la routine ai 5 cerchi per passare poi a quella con i 3 nastri e le 2 palle. Solo al termine del secondo gruppo conosceremo la nuova squadra campione d’Europa 2023. Lo scorso anno, a Tel Aviv, fu proprio Israele a salire sul gradino più alto del podio continentale. La classifica per team, data dalla somma degli otto punteggi individuali sommati a quelli di squadra, al momento vede l’Italia in quinta posizione con 242 punti netti, dietro a Bulgaria (256.450), Ucraina (247.700), Germania (247.150) e Israele (242.900).