G7: leader, ‘uniti nelle sanzioni a Russia, stretta sui diamanti’

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – “Rimaniamo uniti nell’imporre sanzioni coordinate e altre azioni economiche per continuare a minare la capacità della Russia di intraprendere la sua aggressione illegale” sull’Ucraina. Così i leader del G7 nella dichiarazione congiunta in corso a Hiroshima, dichiarazione ‘frutto’ della seconda sessione di lavoro sulla guerra in Ucraina, mentre è ancora fresca la notizia delll’arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a Hiroshima.

Nelle dichiarazioni finale, c’è spazio anche per una stretta sull’export di diamanti. “Al fine di ridurre le entrate che la Russia derivanti dall’esportazione di diamanti – si legge infatti nel documento – continueremo a lavorare a stretto contatto per limitare il commercio e l’uso di diamanti estratti, lavorati o prodotti in Russia”, con “l’obiettivo di garantire l’efficacia nell’attuazione di future misure restrittive coordinate, anche attraverso tecnologie di tracciamento” delle pietre.