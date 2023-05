G7: leader, ‘Russia ritiri immediatamente truppe da Ucraina’

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Il G7 esorta la Russia “a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina”. E’ quanto si legge in un passaggio della dichiarazione dei leader riuniti a Hiroshima, messa nero su bianco al termine della seconda sessione di lavoro dedicata alla guerra in Ucraina. L’aggressione della Russia ai danni di Kiev “costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell’Onu” e “una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato di truppe e attrezzature militari russe”. I 7 big condannano, inoltre, “per la retorica nucleare irresponsabile della Russia”.