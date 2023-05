G7: leader, ‘impediremo aggiramento sanzioni, nel mirino chi dà armi a Russia’

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – “Impediremo ulteriormente l’elusione e l’aggiramento delle nostre misure contro la Russia, anche prendendo di mira le entità che trasportano materiale al fronte”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader del G7 al termine della sessione di lavoro sull’Ucraina. “Prendiamo atto e incoraggiamo gli impegni assunti da Paesi terzi per garantire che le nostre misure non vengano aggirate e abbiano l’effetto desiderato”

“Siamo pronti a prendere ulteriori misure contro coloro che sostengono intenzionalmente il finanziamento della guerra della Russia – proseguono i 7 ‘Grandi’ -. Stiamo adottando misure per ridurre ulteriormente le possibilità per la Russia di eludere le nostre misure finanziarie, anche impedendo che filiali di banche russe in Paesi terzi vengano utilizzate per evitare sanzioni”.