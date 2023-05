G7: Kiev, ‘presenza ‘fisica’ Zelensky per difendere i nostri interessi’**

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky visiterà personalmente Hiroshima e parteciperà al vertice del Gruppo dei Sette (G7). Lo ha confermato il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov. “Verranno prese decisioni molto importanti al vertice del G7, quindi la presenza fisica del nostro presidente è assolutamente importante per difendere i nostri interessi, spiegare, dare proposte chiare e una chiara argomentazione su ciò che sta accadendo nel nostro Paese”, ha detto in onda sul canale televisivo Rada .

In precedenza, l’agenzia Kyodo , citando fonti nei governi statunitense e giapponese, aveva riferito che Zelensky avrebbe partecipato di persona al vertice del G7. Bloomberg ha riferito che il presidente dell’Ucraina volerà in Giappone su un aereo militare americano dopo aver partecipato al vertice della Lega Araba in Arabia Saudita. In precedenza i funzionari giapponesi avevano annunciato la presenza in video collegamento di Zelensky all’incontro.