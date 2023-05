Da Agostinelli a Glik e Farias: per molti quella del ‘Curi’ sarà la partita dell’addio

Non è riuscito ad evitare il peggio, ereditando una situazione disastrosa a caccia solo di un miracolo per riuscire ad invertire la rotta giallorossa. Quella contro il Perugia non sarà solo l’ultima gara di tanti calciatori destinati all’addio alla Strega ma anche quella di Andrea Agostinelli, approdato sulla panchina del Benevento dopo le dimissioni di Roberto Stellone dopo la sconfitta del Vigorito contro la Spal il 10 aprile scorso. Un mese e mezzo in giallorosso per l’ex tecnico di Portogruaro e Varese, le ultime squadre allenate in Italia prima della lunga parentesi lontano dalla Penisola, in giro per l’Europa e per il mondo

