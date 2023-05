Calcio: Pioli, ‘delusione forte, dobbiamo reagire, troppo importante andare in Champions’**

Milano, 19 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo subito una delusione forte, volevamo fare meglio e andare in finale. C’è delusione. Siamo pronti però per domani, dobbiamo reagire da grande squadra. L’obiettivo Champions è importante. Ora tutti i giudizi vanno sospesi fino alla fine della stagione, andare in Champions è troppo importante”. Sono le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo l’eliminazione dalla semifinale di Champions contro l’Inter, alla vigilia della gara di campionato con la Sampdoria. “In campionato siamo indietro rispetto a dove volevamo essere. Dobbiamo però pensare solo alla gara di domani. Per fortuna la stagione non è finita martedì e abbiamo tre gare per dimostrare chi siamo”, ha proseguito il tecnico rossonero.

“Finale Champions delusione più grande? Delusione grande perché l’obiettivo è molto grande. Siamo partiti in 32, siamo arrivati tra le prime quattro. Mi auguro ci siano occasioni così in carriera. Sto parlando tanto con i miei giocatori. Abbiamo fatto un percorso in cui sono più i successi che le delusioni. Abbiamo imparato cose in questa stagione che l’anno scorso non avevamo imparato. Sono tutte cose che ci aiuteranno a crescere”, ha aggiunto Pioli.