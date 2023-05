Un occhio, distratto, rivolto all’oggi; l’altro, molto più vigile, orientato al domani. Il campionato la sua sentenza l’ha già emessa: il traguardo della salvezza è sfuggito e il Benevento sarà costretto a ripartire dalla Serie C. C’è però ancora una pratica da sbrigare che comunque esige una prova all’altezza, sebbene la testa sia rivolta al prossimo campionato. A come ripartire, con quali obiettivi, quali progetti, quale organico e quale staff tecnico. Non a caso, nelle segrete stanze di via Santa Colomba i lavori in corso sono già iniziati, ma almeno per oggi il pensiero deve andare ancora al campo.

