Il Comune di Airola, in vista degli interventi già finanziati che andranno a riguardare i plessi scolastici dell’Infanzia di Bagnara e della Scuola Padre Pio di via Nicola Romano, è alla ricerca di immobili ove potersi accogliere gli studenti e gli annessi uffici per l’espletamento delle attività didattiche.

