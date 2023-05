Ucraina: Kiev, ‘Zelensky potrebbe andare al G7 di Hiroshima di persona’

Kiev, 18 mag. (Adnkronos) – L’ufficio del presidente ucraino non esclude la possibilità che Volodymyr Zelensky possa partecipare di persona al vertice del G7 di Hiroshima. Lo ha detto all’agenzia nipponica Kyodo News il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Igor Zhovkva, aggiungendo che “tutto dipenderà dalla situazione sul campo di battaglia. La decisione finale sarà presa dopo un’attenta analisi”. Nel caso non andasse al vertice di persona, il presidente ucraino parteciperebbe in videocollegamento.

Nel frattempo, fonti del governo giapponese hanno escluso, parlando con l’agenzia Kyodo, la possibilità di una visita di persona di Zelensky a Hiroshima. Il Giappone presiede il G7 quest’anno. Il vertice si terrà da domani al 21 maggio.