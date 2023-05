Tortora: Fontana, ‘caso è monito per giusto processo e presunzione innocenza’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Enzo Tortora era una persona onesta e per bene. È stato un uomo che ha lottato con determinazione e coraggio per vedere affermata la propria estraneità ai fatti di cui era ingiustamente accusato, pagando il suo incessante sforzo con un prezzo altissimo. La sua vicenda umana scuote ancora oggi le nostre coscienze, il ‘caso Tortora’ non costituisce solo la raffigurazione esemplare della sofferenza di un uomo innocente, calunniato ed esposto al giudizio del pubblico, prima ancora che a quello dei magistrati. Esso rappresenta una eredità, un monito continuo, affinchè il doveroso esercizio della giustizia e della sua cronaca si rafforzi nel rispetto costante dei principi costituzionali e sovranazionali del giusto processo e della presunzione di innocenza. La forza dello Stato di diritto si riconosce in questi valori”. Lo scrive il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio in occasione della presentazione a Montecitorio della lettura scenica “Nell’occhio del labirinto – Apologia di Enzo Tortora”.