Terzo Polo: Renzi, ‘porte aperte a Gentiloni ma è del Pd e non credo che verrà’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Paolo Gentiloni “non fa parte del Terzo Polo, è un amico, è stato per me un ottimo ministro degli Esteri, l’ho voluto presidente del Consiglio, dopo di che penso che sia del Pd”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di ‘Start’ su Sky Tg24, a proposito di un’eventuale leadership del Terzo Polo affidata all’attuale commissario europeo.

“Credo -aggiunge l’ex premier- che nel Terzo Polo sicuramente ci sarà qualcuno che si incaricherà di mettere insieme tutti. Noi siamo disponibili a dare una mano e questo qualcuno non può essere ovviamente tra i protagonisti del brutto disastro di questi giorni. Se Gentiloni vuol venire nel Terzo Polo gli spalanco le porte, non credo lo farà. Oggi sta facendo il commissario europeo, ancora per un anno lasciamoglielo fare”.