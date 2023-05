Terzo Polo: Boschi, ‘con Calenda serve chiarimento umano e politico’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il primo presupposto per una comunità politica è il rispetto umano, da parte di Calenda nei nostri confronti è venuto meno e su questo chiediamo un chiarimento se vogliamo proseguire insieme. Serve inoltre una prospettiva politica condivisa: per noi il progetto comune dovrebbe comprendere altri soggetti politici oltre a Italia Viva e Azione in vista delle Europee del prossimo anno, per Calenda, invece, Azione deve correre da sola. Un chiarimento è d’obbligo”. Lo ha dichiarato al Tg3 la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.