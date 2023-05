Rubriche – Antichi giochi o simbologia templare nelle prigioni della Rocce dei Rettori

Di recente sono ritornato a visitare le prigioni della Rocca dei Rettori siti al primo piano, e ancora una volta non sono mancate le sorprese. Da ricercatore attivo, restando nel campo della neutralità etica, desidero segnalare due simboli misteriosi, incisi su due blocchi di pietra in due prigioni confinanti, di cui il primo riguarda una Triplice Cinta Sacra, ovvero un triplice quadrato concentrico, il secondo una inedita griglia di quadrati collegati fra loro da linee diagonali, meglio noto come Alquerque.

