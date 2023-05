Riqualificazione Malies ed ex Orsoline, aggiudicata progettazione definitiva

Asseverata con il riscontro dei requisiti previsti dalla normativa come definitiva l’aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica dei lavori di “Riqualificazione funzionale, energetica ed adeguamento sismico degli immobili “Ex Orsoline” e “Mercato Commestibili – Galleria in capo al raccordo temporaneo professionisti ‘Parrella, Rubertone–Tomaselli-Ianniciello’ per un importo di 267mila euro circa, comprensivo anche di oneri fiscali e previdenziali.

