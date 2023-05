Roma, 18 amg. (Adnkronos) – “In questi mesi si parla di modifiche del Pnrr, avrebbe senso mettere risorse sulla prevenzione e messa in sicurezza del territorio”. Così Elly Schlein a Repubblica. “È un momento in cui ci vuole senso di unità e coesione nazionale, siamo disponibili a collaborare, – osserva la segretaria del Pd – . Anzi chiediamo al governo di coinvolgerci sia nella messa in sicurezza nell’immediato, che nei ristori e gli indennizzi, che nel ripristino della mobilità”.