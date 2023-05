Per l’intervento Pics “Recupero e riqualificazione del Pattinodromo” tra Via Mustilli e via Pertini, intervento aggiudicato all’impresa Rm Costruzioni, per 1,143 milioni per i lavori e circa 266mila come somme a disposizione dell’amministrazione comunale – intervento che prevede recupero e riqualificazione del Pattinodromo, dei locali destinati a centro sociale e dell’area a verde circostante – accogliendo le sollecitazioni adeguare la pista di pattinaggio ai requisiti descritti nella Sezione Impiantistica del Regolamento per l’omologazione degli impianti del pattinaggio Corsa – Pista ad anello della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici), approvate alcune modifiche.

