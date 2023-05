D’Angelo (Inps), ‘nostri dati a disposizione enti locali per aiutare cittadini’

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Il tema dati rappresenta l’asse importante dei servizi Inps del futuro. L’istituto detiene informazioni che riguardano la storia lavorativa delle imprese e dei cittadini. Questo patrimonio informativo deve essere al servizio di tutti. Per questo stiamo mettendo a disposizione degli enti locali il nostro patrimonio informativo perché l’utente e la pubblica amministrazione si aspettano dall’Inps dei servizi semplici”. Lo ha detto Massimiliano D’Angelo, Direttore centrale della direzione tecnologia informatica ed innovazione dell’Inps, riprendendo il tema esposto dal direttore generale dell’Istituto Caridi su quanto sia importante condividere con le altre pubbliche amministrazioni il patrimonio informativo per arrivare ad avere un welfare sempre più inclusivo e universale.

“Serve l’evoluzione delle competenze e dell’aspetto infrastrutturale per favorire l’operabilità dell’informazioni tra le pubbliche amministrazioni – ha continuato D’Angelo -. Questo è uno degli obiettivi su cui sta puntando l’Inps e che porterà alla realizzazione di servizi semplici ed immediati”.