Si va verso la coesistenza degli scavi con l’opera pubblica in corso di realizzazione a piazza Cardinal Pacca. Questo, l’orientamento della Soprintendenza, anche se qualcosa di più preciso al riguardo dovrebbe emergere nel corso dell’incontro programmato per la giornata odierna, tempo permettendo e sempre che rientri in Italia il funzionario Simone Foresta. In ogni caso, pare, che in tal senso, la Soprintendenza si sia espressa già nella fase autorizzativa, i lavori sarebbero andati avanti pur se fossero venuti alla luce dei reperti che, anzi, potrebbero essere integrati e valorizzati proprio con l’opera prevista a piazza Cardinal Pacca, ossia l’info point.

