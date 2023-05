Brevetti: Majorino (Pd), ‘Milano non merita il dilettantismo del governo’

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – “Il dilettantismo del governo sembra aver portato al risultato che Milano non sarà sede del tribunale dei brevetti e che le competenze attribuite a Londra saranno distribuite equamente tra Monaco di Baviera e Parigi”. Così Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd al Consiglio regionale della Lombardia e membro della segreteria nazionale Pd in merito all’ipotesi che le competenze di farmaceutica, chimica e meccanica del Tub vengano assegnate a Francia e Germania, lasciando fuori Milano.

“Un risultato che Milano non merita -afferma Majorino- e che conferma i balbettìi del governo. Una prova di più della credibilità del governo Meloni a livello internazionale”.