C’è un Benevento da ricostruire, seguendo il principio della sostenibilità. La rivoluzione parte dall’alto in casa giallorossa, a cominciare dalla filosofia che guiderà le strategie in vista del prossimo campionato di Serie C. Vigorito ha indicato la via che è quella della valorizzazione dei giovani, ma senza rinunciare a essere competitivi: non solo facendo lievitare il prodotto fatto in casa, ma anche andando a pescare prospetti interessanti altrove, lungo lo Stivale e non solo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia