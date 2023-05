Si sono avvalse della facoltà di non rispondere affidandosi a memorie difensive e dichiarazioni spontanee. Si tratta di quattro delle 18 persone – tutte in servizio presso il distretto di Montesarchio dell’Azienda sanitaria locale – chiamate in causa da una inchiesta della Procura della Repubblica di Benevento che, rispetto a presunti episodi di assenteismo sul posto di lavoro, ipotizza le fattispecie accusatorie di falso e truffa.

