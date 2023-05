Ucraina: Lavrov, ‘sostegno Usa potrebbe finire, è già successo con l’Afghanistan’

Mosca, 17 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che la guerra in Ucraina potrebbe finire a causa dell’abbandono, da parte degli Stati Uniti, dei suoi alleati, cosa che Washington aveva già fatto in Afghanistan.

In un’intervista al canale televisivo Tsargrad, il capo della diplomazia russa ha ricordato che gli Stati Uniti “hanno abbandonato la leadership afghana su cui avevano fatto affidamento durante la ventennale occupazione statunitense di quel paese”.

“Spero che i politici moderni prestino attenzione alla storia”, ha aggiunto Lavrov. “Gli analisti politici scrivono molto su questo. Prevedono che tutto questo continuerà finché gli americani ne avranno bisogno. Queste persone (il governo di Kiev) saranno al potere finché gli Usa ne avranno bisogno”.