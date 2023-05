Terzo Polo: Séjourné (Renew), ‘liberali e riformisti insieme nel 2024’

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Nel 2024 avremo bisogno di tutte le forze del Terzo Polo per far eleggere il maggior numero possibile di europarlamentari del gruppo Renew Europe. Siamo la terza famiglia politica europea, ma siamo quelli che consentono di avere la maggioranza al Parlamento europeo”. Lo ha detto Stéphane Séjourné in un’intervista al quotidiano Il Riformista.

“Avremo un metodo di lavoro comune, eventi condivisi. Saremo orgogliosi dei risultati del nostro lavoro, ma saremo anche un’alternativa alle vecchie famiglie socialiste e conservatrici”, ha continuato il segretario generale di Renaissance e presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, che sull’ipotesi di una lista comune in Italia tra le forze liberali e riformiste ha aggiunto: “Questo lo decideranno i partiti italiani, io so una cosa: tutti i riformisti e i liberali italiani siederanno insieme dopo il 2024 nel gruppo Renew Europe. C’è unità nel Parlamento europeo”.

Il leader di Renew torna poi sulle critiche alla premier italiana Giorgia Meloni: “L’eccessiva reazione della coalizione governativa alle mie osservazioni fa parte di una strategia di comunicazione. Sono un europarlamentare, il leader di un gruppo europeo. La migrazione è una questione europea. Chi può sorprendersi se esprimo la mia opposizione alla politica migratoria della presidente Meloni?”.

(Adnkronos) – “Il Patto europeo su asilo e migrazione – ha proseguito Séjourné – è sicuramente la riforma più importante di questa fine mandato. L’Italia potrà tirare un sospiro di sollievo con questa riforma, che prevede solidarietà nell’accoglienza dei richiedenti asilo, ma anche metodi efficaci per respingere chi non ha il diritto di entrare in Europa”. “La soluzione è quindi avere più Europa, non meno, ma noto con grande rammarico che le destre stanno facendo di tutto, in Europa, per impedire il successo dei negoziati per motivi puramente elettorali. Spero che alla fine la destra europea e la coalizione di destra italiana si dimostrino più responsabili rispetto alle ultime interlocuzioni”, ha concluso.