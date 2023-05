Migranti: Darmanin, ‘modello Meloni e Le Pen non è giusto’

Parigi, 17 mag. (Adnkronos) – Il ministro francese dell’Interno, Gerald Darmanin, torna a criticare la premier Giorgia Meloni dopo le sue dichiarazioni polemiche dello scorso 4 maggio sulla gestione dei migranti da parte del governo italiano.

“Quando si fanno promesse avventate, quando si è esponenti dell’estrema destra – la Meloni non è propriamente una progressista di sinistra – ci si rende conto che la realtà è più dura”, ha dichiarato a France Inter il ministro dell’Interno. “Il mio attacco non è contro gli italiani, ma contro le personalità politiche”, ha proseguito Darmanin, secondo cui “abbiamo il diritto di dire che la Le Pen, la Meloni, non hanno il modello giusto”.

Il ministro aveva già aperto una crisi tra Francia e Italia due settimane fa affermando che la Meloni “non è in grado di risolvere i problemi migratori”. A seguito di quelle dichiarazioni, il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, aveva annullato la sua visita a Parigi.