Maltempo: sindaco Forlì, ‘ritrovato e messo in salvo un disperso’**

Forlì, 17 mag. (Adnkronos) – “Ho appena ricevuto una bellissima notizia. Abbiamo ritrovato e messo in salvo il disperso”. Lo scrive, in un post su Fb, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini sull’emergenza maltempo che ha fatto registrare sul suo territorio una vittima e “più di 140 sfollati”.

“Interi quartieri sono sott’acqua: Romiti, Schiavonia, San Benedetto, Roncadello, Cava, centinaia di vie allagate – scrive il primo cittadino in un altro post – Migliaia di segnalazioni di soccorso. Chiuso il casello autostradale, la tangenziale, il ponte di Schiavonia e quello del Ronco. Interruzioni diffuse di corrente. La città è in ginocchio, devastata e dolorante. E’ la fine del mondo”.