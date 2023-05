Comunali: sindaca Brescia, ‘battuto governo, successo solo con coalizione ampia’

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo battuto il governo nazionale e quello regionale. Per tentare la spallata hanno schierato il governatore Fontana, i ministri, in chiusura sono venuti la premier e i leader nazionali; Salvini sembrava avesse preso casa a Brescia…Non ce l’hanno fatta. I bresciani non si fanno colonizzare, ragionano con la loro testa, scelgono con spirito critico”. Parola di Laura Castelletti, neo sindaca di Brescia, che in un’intervista a ‘la Repubblica’ parla di “un effetto e un modello Brescia” al quale il centrosinistra può guardare. Secondo la prima cittadina di Brescia le destre si battono “con le coalizioni ampie” ma devono essere “intelligenti, sui contenuti, non somme di sigle”.

A premiare lei e i partiti che l’hanno sostenuta sono state “le mie caratteristiche civiche” ammette. Quello di Brescia, fa notare, “è un modello replicabile”. Come si batte la destra? “Premia la coalizione ampia, che però non deve essere somma di sigle ma progetto sui contenuti”. Quanto a Pd e M5S insieme, “il tema – rimarca Castelletti – è aggregare intorno a contenuti e visioni”. La sindaca esclude aspirazioni regionali o nazionali: “Voglio fare il sindaco bene per i prossimi 5 anni – assicura – il lavoro si porta sempre a termine e amo la dimensione città. Non ho aspirazioni regionali né nazionali. Se le avessi avute, avrei preso altre strade quando mi sono state proposte. Ho fondato un’associazione che si chiama ‘Brescia per passione’. Fare il sindaco non è un trampolino”.