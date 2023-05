Università: Braga, ‘fondi erano spot elettorale, in pericolo diritto allo studio’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Frettolosi, sciatti e imprudenti. La risposta al caro affitti della maggioranza ha fatto una brutta fine: lo stesso governo ha deciso di ritirare l’emendamento che doveva sbloccare i fondi del Pnrr per gli alloggi per gli studenti. Ritirato un minuto prima che venisse bocciato. Che era uno spot elettorale l’avevamo capito, ma almeno andava fatto bene. Intanto la protesta cresce e noi sosterremo le ragioni e le proposte di chi vede messo in pericolo il diritto allo studio”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.