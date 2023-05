Università: Bernini pronta rispondere in aula nella prima finestra utile**

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Il ministro Bernini sin dall’inizio del suo mandato ha fatto del diritto allo studio una delle priorità della sua azione. Avendo appreso del deposito di due interrogazioni relative agli alloggi universitari e consapevole della centralità del Parlamento, ha deciso immediatamente di non sottrarsi al confronto e di rispondere nella prima finestra utile (il question time della Camera di domani alle 15), per illustrare le misure già adottate e quelle per il prossimo futuro. Lo riferiscono fonti del Mur.