Ucraina: Cia pubblica video sui social per reclutare ‘spie’ russe

Washington, 16 mag. (Adnkronos) – La Cia ha pubblicato sui social un video per convincere i russi delusi dalla guerra in Ucraina e dalla vita in Russia a condividere i loro segreti. Il filmato, in stile cinematografico, è apparso su un nuovo canale della Central Intelligence Agency diffuso su Telegram, YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

E’ la prima volta che l’intelligence Usa utilizza un mezzo stile Hollywood per fare leva sulla delusione dei cittadini russi e che fornisce tutte le istruzioni su come entrare in contatto con la Cia in modo anonimo e sicuro. Secondo i funzionari coinvolti nel progetto, l’invasione russa dell’Ucraina ha creato un’apertura storica “per far venire i russi da noi e rivelare informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno”. L’obiettivo è che i russi che lavorano in settori sensibili con accesso a informazioni preziose ora ascoltino il messaggio “ti capiamo, forse meglio di quanto pensi”.

“Volevamo comunicare ai russi, nella loro lingua, che sappiamo cosa stanno passando”, ha dichiarato un funzionario dei servizi americani spiegando il progetto e sottolineando che il video “non è assolutamente” da intendersi come incendiario o con il fine di alimentare disordini tra la popolazione, dove il presidente russo Vladimir Putin gode ancora di un alto livello di sostegno, ma piuttosto si rivolge a individui indecisi, “demistificando” il processo di contatto con la Cia. Il filmato non menziona nemmeno Putin, né la guerra in Ucraina, sia perché sarebbe “ridondante” farlo, sia perché “si rivolge ai russi disamorati fin da prima della guerra e che si identificano noi”.