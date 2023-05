Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – La campionessa in carica Iga Swiatek approda ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia, torneo Wta 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la croata Donna Vekic, numero 24 del ranking Wta e 21 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 36 minuti.