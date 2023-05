‘Sfatiamo falsi miti su trial clinici’, società scientifiche e aziende in campo

Milano, 16 mag. (Adnkronos Salute) – In principio fu lo scorbuto. Era il 1747, da tempo chi solcava per lunghi periodi i mari si ammalava e moriva di un morbo sconosciuto, che si scoprì poi essere causato da gravi carenze di vitamina C. Fu allora che il medico di bordo scozzese James Lind avviò il primo studio randomizzato che confrontava diversi trattamenti tra i marinai della British Royal Navy. Per l’intuizione di ‘testare’ in questo modo eventuali opzioni di cura, per arrivare a quelle efficaci, oggi Lind è considerato il ‘padre’ dei trial clinici. E a lui è dedicato l’International Clinical Trials Day che si celebra il 20 maggio di ogni anno. Per l’occasione società scientifiche e aziende del mondo farmaceutico saranno in piazza a Milano sabato con una missione: “Sfatare i falsi miti sulla ricerca clinica”, spiegano i promotori in una nota.

Gli esperti avranno come base piazza XXV Aprile e sono pronti a rispondere a domande e sciogliere i dubbi eventuali di cittadini interessati a saperne di più. La giornata è organizzata da Afi (Associazione farmaceutici industria), Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), Gidm (Gruppo italiano data manager), Simef (Società italiana di medicina farmaceutica) e Farmindustria, con il patrocinio delle principali istituzioni italiane e di centri clinici di ricerca. L’obiettivo è celebrare la Giornata dei trial, e fare anche chiarezza riguardo ai luoghi comuni sulla sperimentazione clinica e “fornire ai cittadini un’informazione corretta”, con lo scopo di “far comprendere il valore e l’importanza della ricerca clinica”, si legge in una nota.

Con l’istituzione della Giornata internazionale degli studi clinici, spiegano le società scientifiche e le aziende, si vuole “aumentare la consapevolezza sull’importanza della ricerca clinica”, come prerequisito necessario per far progredire le conoscenze scientifiche e migliorare i trattamenti delle malattie. Si vogliono “aiutare i cittadini a comprendere meglio cosa si intende quando si parla di ricerca clinica per fare emergere la complessità della R&S (del processo di ricerca e sviluppo) in questo campo. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sarà allestito un gazebo, in cui dalle 10 alle 18 volontari delle associazioni si rendono disponibili a divulgare le corrette informazioni sull’argomento. La scelta del luogo è non è casuale: dà l’opportunità – evidenziano gli organizzatori – di raggiungere un vasto pubblico potenzialmente interessato, attraverso volantini informativi, proiezione di video sugli schermi, e la disponibilità di persone esperte che lavorano nel settore.