Come era prevedibile, Carlo Giuseppe Iannotti si riconferma sindaco della comunità laurentina. Una accadimento scontato visto come erano andate le cose in fase di presentazione delle liste. Al sindaco uscente, infatti, è da riconoscere, senza dubbio, il merito politico di aver annientato l’opposizione senza lasciare spazio alla possibilità di formare una lista ostile.

