Rugby: Gianluca Guidi nuovo allenatore delle Fiamme Oro

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – Sarà Gianluca Guidi l’allenatore delle Fiamme oro per le stagioni 2023-2024 e 2024/2025. La Società e il tecnico hanno infatti raggiunto un accordo che legherà Guidi al XV della Polizia di Stato per due stagioni, con un’eventuale opzione sulla terza. Un ritorno per il coach livornese che aveva già guidato le Fiamme per tre stagioni, conquistando l’accesso ai playoff e alla finale del Trofeo Eccellenza nel 2017-2018 e chiudendo l’esperienza cremisi al secondo posto nel 2019-2020, campionato terminato in anticipo a causa dell’emergenza pandemica.

“Quando ho incontrato Gianluca Guidi per la prima volta, quel che mi ha colpito da subito sono stati il suo entusiasmo e soprattutto la voglia di riprendere quel percorso con noi che era stato bruscamente interrotto dalla pandemia – ha dichiarato il Presidente delle Fiamme, Francesco Montini – Che sia un vincente non lo scopriamo di certo noi per la prima volta e proprio questa mentalità penso possa dare quella ulteriore spinta che serve alla nostra Società per ambire a traguardi più alti. Con Guidi proseguiamo nel solco che abbiamo iniziato a segnare qualche stagione fa, con un allenatore e una rosa interamente composta da giocatori italiani: un nostro punto d’orgoglio, nonché un valore aggiunto per tutto il movimento”.

“Con Gianluca Guidi abbiamo raggiunto l’accordo nel giro di poche battute. È stato entusiasta di riprendere in mano la squadra e proseguire quel percorso interrotto bruscamente dal Covid: come se il destino gli avesse tolto qualcosa, ridandogli la possibilità di portare a compimento il suo progetto – ha sottolineato il Consigliere delegato Tommaso Niglio – Mi ha parlato di come vorrebbe far giocare la squadra, entusiasmandomi: sarà un rugby fatto di movimento e ricerca degli spazi, sfruttando l’ampiezza del campo. Sono certo che esalterà un collettivo come il nostro, fatto di giocatori dinamici e talentuosi. Non avremmo potuto scegliere allenatore più adatto alle nostre caratteristiche. Un ringraziamento particolare va ad Alessandro Castagna, che ha valorizzato una rosa molto profonda e lanciato alcuni giovani. Per la prima volta, dopo più di vent’anni, nelle vesti di giocatore prima e allenatore successivamente, forse non partirà per il prossimo ritiro, ma sono sicuro che nel suo futuro incarico saprà farsi valere e rappresenterà ancora una volta nel miglior modo le Fiamme Oro, contribuendo a far crescere giovani talenti per la maglia azzurra”.

“Lealtà, passione e coerenza nel comportamento pagano, perché poi nei posti lasci un ricordo che ti può permettere di tornare – ha detto il nuovo coach cremisi, Gianluca Guidi – Per me è un onore essere di nuovo alla caserma Gelsomini e indossare ancora una volta la maglia cremisi: un orgoglio come professionista e come persona e, per questo, voglio ringraziare il Presidente Montini, Tommaso Niglio e Claudio Gaudiello che lo hanno reso possibile. Sarà una sfida nuova, un nuovo bellissimo viaggio. Ci scontreremo con competitors che si sono rafforzati, mettendo sul tavolo bilanci importanti; anche per questo, nell’attuale momento storico, le Fiamme Oro rivestono un ruolo importante per ragazzi che del rugby vogliono fare la propria professione, con un occhio anche a quello che potrà essere il loro futuro lavorativo. Un ringraziamento voglio farlo anche a Pasquale Presutti, un vero e proprio galantuomo del mondo del rugby, con il quale mi sono confrontato prima di accettare questa nuova sfida e che, oltre a fare il tifo per me e per le Fiamme, mi ha spinto ancora di più a dire di sì. Qui alle Fiamme avevo lasciato un lavoro in sospeso: è arrivato il momento di riprenderlo in mano e portarlo a compimento”.