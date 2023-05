Il cervello milionario: il nuovo best seller di Dario Silvestri

(Adnkronos) – Milano, 16 maggio 2023. Immagina di iniziare un percorso di crescita personale capace di guidarti alla scoperta di tantissime risorse interiori che non sapevi nemmeno di avere. Risorse inaspettate che ti potrebbero mettere in condizione di generare ricchezza e benessere nella tua vita: di raggiungere, in altre parole, i tuoi obiettivi e sogni personali. Fantascienza? Forse no: sembra invece che sia possibile intraprendere questo percorso per step graduali e sbloccare finalmente il tuo potenziale per ottenere successo e abbondanza.

È ciò che si prefigge di fare Il cervello milionario, il nuovo libro firmato Dario Silvestri pubblicato quest’anno dalla casa editrice Hoepli.

Per chi ancora non lo conoscesse, Dario Silvestri è un nome più che noto nell’ambito della crescita personale, del coaching e della realizzazione di sé.

Silvestri si definisce Mental Coach e formatore, ma è anche imprenditore seriale e figura di spicco quando si parla di performance, in grado di aiutare grandi campioni dello sport e nomi importanti dell’imprenditoria a mantenere alte le prestazioni e ottenere risultati fuori dal comune e successi degni di nota.

Non è infatti un caso che la prefazione del suo primo libro, il bestseller Il potere del cambiamento, sia a firma Giorgio Chiellini, uno di quegli sportivi che sono stati in grado di lasciare il segno nella storia del calcio.

A distanza di quattro anni dalla pubblicazione de Il potere del cambiamento, cosa possiamo dire a proposito di questo suo nuovo lavoro, Il cervello milionario?

Il cervello milionario si presenta come una vera e propria miniera di informazioni: un metodo preciso per sbloccare le proprie risorse dormienti e quella parte del cervello che può far raggiungere l’abbondanza e la ricchezza, quella che l’autore stesso ha sfruttato per raggiungere i propri obiettivi di vita.

La formula di Silvestri non è magica ma è molto pratica: Il cervello milionario è pieno zeppo di informazioni utili, riflessioni e suggerimenti sui passi da compiere nel concreto. Con un linguaggio semplice e diretto, Silvestri sprona chi legge a trovare dentro di sé le risorse necessarie per eccellere.

L’autore bestseller fa da guida e semplifica la strada.

Arrivare all’abbondanza, raccogliere i frutti dei propri sforzi grazie alla propria personalità e in virtù dei propri talenti non è attività per pochi, ma una condizione a cui può aspirare chiunque: basta sapere come fare.

Dario Silvestri invita chi legge a scavare dentro di sé per mettere in risalto le proprie qualità personali e i propri punti di forza. Il libro è frutto di esperienza interiore e ricerca sul campo, e si percepisce in modo molto chiaro.

Il percorso è a tutto tondo, non si ferma qui: l’autore spiega, indica la strada da seguire. Come mettersi in gioco? Cosa farne delle proprie peculiarità? Occorre metterle al servizio dei propri scopi. Grazie al giusto metodo, le proprie caratteristiche di forza si trasformano nella benzina per raggiungere il traguardo.

Il cervello milionario è un chiaro invito a non scimmiottare le abitudini sbandierate come “vincenti ma fini a sé stesse” di grandi sportivi e imprenditori. Alzarsi alle cinque del mattino, fare la doccia fredda… ma a che pro? Il vero obiettivo è invece quello di trovare le proprie attitudini, quelle che, una volta sbloccate, possono dare lo slancio giusto all’impresa personale del lettore. Ognuno di noi è diverso e la formula per la ricchezza è assolutamente personale.

Il cervello milionario è uscito il 5 maggio in tutte le librerie ed è in vendita anche su Amazon. Nei giorni precedenti all’uscita ha fatto registrare pre-order importanti, lasciando trasparire quanta attesa si fosse già creata nei confronti di questo lavoro.

Avere un vero e proprio corso di formazione a portata di mano può essere una chiave fondamentale per aprire le porte al cambiamento. Questo libro può diventare un utile compagno di viaggio, un modo per avere sempre al proprio fianco il proprio personalissimo coach. Considerando i grandi risultati raggiunti dalle persone che Dario Silvestri ha seguito, conviene darsi questa possibilità.

E perché non regalarsi anche l’opportunità di incontrare Dario Silvestri dal vivo? Chi ha avuto già questo piacere lo sa: in pochi minuti, Silvestri è capace di inquadrare la situazione del suo interlocutore e restituire subito un consiglio, una dritta capace di illuminarlo e aiutarlo.

Qui sta il bello: chi acquista Il cervello milionario riceve anche un pass per partecipare ai meetup. L’autore ha infatti organizzato una serie di incontri nelle principali città italiane. Si tratterà di eventi ai quali sarà possibile ascoltare Silvestri presentare il libro ma anche confrontarsi e magari ricevere un consiglio più personalizzato. Insomma, per chi si occupa di crescita personale e tiene alla propria evoluzione, è un’occasione da non perdere.

link: