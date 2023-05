Comunali: Fratoianni, ‘unità e umiltà per fronte unitario contro destra’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Unità e umiltà: già la notte delle elezioni politiche del 25 settembre scorso avevamo detto che erano i due ingredienti necessari a ricostruire un fronte unitario, capace di un racconto politico diverso, e quindi di battere la destra e vale ancora di più oggi, all’indomani delle elezioni amministrative 2023”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Noi abbiamo fatto il nostro: Alleanza Verdi e Sinistra è andata bene e si conferma in pochi mesi uno dei punti più saldi del panorama progressista, molto più che le liste di ispirazione centrista e liberale, di cui tanto si parla. Abbiamo portato il nostro contributo politico ed elettorale, abbiamo eletto – prosegue il leader di SI – rappresentanti istituzionali in quasi tutte le principali città al voto e in molti casi siamo risultati determinanti per l’affermazione delle coalizioni. La strada è quella giusta. Tocca percorrerla. Ma questo non basta. La destra conferma la sua forza e questo deve spingerci a lavorare per costruire un’alternativa efficace”.

“Lì dove si è stati in grado di esprimere una progettualità chiara e forte nelle città, si è vinto o si sono visti primi segnali di controtendenza, ma ci sono molte altre realtà in cui abbiamo pagato il prezzo della poca chiarezza dei progetti e la mancata unità fra le forze. Serve uno sforzo di chiarezza da parte di tutti, Pd e M5S in primis. Al netto delle specificità territoriali e di alcune articolazioni, è arrivato il momento di offrire ai cittadini italiani un progetto valido ovunque. Gli italiani devono sapere che da una parte – conclude Fratoianni – ci sono i climafreghisti, quelli del fossile, del ponte sullo stretto e della cementificazione selvaggia. Ci sono le forze che se la prendono coi poveri invece che con la povertà, che privatizzano la sanità pubblica e indeboliscono il sistema di istruzione. E dall’altra, dalla nostra parte, la coalizione che tutela stipendi e pensioni, diritti, servizi pubblici e ambiente. Si deve iniziare subito, già dai prossimi ballottaggi, con unità e umiltà”.