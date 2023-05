Alla vigilia si attendeva un testa a testa. Così è stato nella prima fase dello spoglio. Poi ‘Ceppaloni domani’ ha messo il muso avanti e in testa ha chiuso: 1261 voti conquistati, contro i 1080 di ‘Uniti per Ceppaloni’. La più classica delle sfide tra ex alleati si chiude con l’affermazione di Claudio Cataudo, che si riprende lo scranno più alto di piazza Rossi a distanza di cinque anni, dopo un mandato vissuto prima da vicesindaco e poi, dopo una rumorosa rottura, da consigliere di opposizione.

