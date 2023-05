Calcio: Commisso, ‘Vlahovic e Chiesa alla Juve per i soldi mica per amore della maglia’

Firenze, 16 mag. – (Adnkronos) – “Perché tutti un tempo volevano andare alla Juventus? Per i soldi, mica per amore della maglia. Sia Vlahovic che Chiesa, oltre che Bernardeschi, hanno preso tanti soldi alla Juve”. Così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, a margine di un evento presso il polo universitario di Scienze Sociali a Firenze. “Non posso spendere ogni anno 40 milioni. Io ho messo tanti soldi senza fare debiti e non avremo mai problemi finanziari, ma non posso dirvi chi compriamo perché i giocatori costano. Non possiamo competere con il calcio inglese, hanno molti più ricavi – aggiunge il numero uno del club viola-. Noi abbiamo 24 squadre tra bambini, donne e prima squadra: è una grandissima responsabilità. Il problema numero uno della Fiorentina è che non ci sono i ricavi. Sia il Milan che l’Inter vogliono ridurre i costi, pur avendo tre, quattro volte i nostri ricavi”.