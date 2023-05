Berlusconi: Tajani lascia San Raffaele, ‘presidente è in forma e operativo’**

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha lasciato poco fa l’ospedale san Raffaele di Milano dove si era recato per fare visita a Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile per un’infezione polmonare legata a una forma di leucemia.

“Ho trovato il presidente in forma e operativo -ha detto il vicepremier uscendo dal nosocomio-; abbiamo parlato per un’ora e mezza di politica, di Forza Italia, lui è pieno di idee, scrive e lavora. Abbiamo parlato a lungo di politica estera e di quello che fa il governo; non ha mai smesso di lavorare. E’ un leone. Non avevamo dubbi da questo punto di vista e trovo la sua convalescenza assolutamente positiva. Non si è fermato mai, ha parlato sempre lui e abbiamo lavorato. Non è stata una semplice visita”.