Autonomia: Boccia, ‘in Senato censurano realtà’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “In Senato è accaduto un fatto molto grave. È stato cancellato un dossier del Servizio Bilancio del Senato che era pubblicato a corredo del ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Un dossier che era stato inviato anche per mail agli uffici dei gruppi nella scorsa settimana”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Siamo di fronte ad un vero e proprio atto di censura di un documento pubblico curato da un servizio del Senato della Repubblica, che ha la sola colpa di raccontare una realtà oggettiva: il ddl Calderoli non farà altro che aumentare, in termini di risorse e servizi erogabili ai cittadini, le disuguaglianze tra le regioni. Evidentemente è una realtà che a qualcuno fa male e che si vuole nascondere”.