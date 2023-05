Autonomia: Alfieri, ‘in Senato censura di dati evidenti, non era bozza’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Ciò che sta avvenendo in Senato ha dell’incredibile. È stato tolto dal sito del Senato il dossier del Servizio Bilancio sul ddl Calderoli sull’autonomia differenziata. Si tratta di un atto molto grave, di vera e propria censura”. Lo dice il senatore del Pd Alessandro Alfieri, responsabile Pnrr e Riforme per il Pd.

“La colpa di quel dossier era solo quella di evidenziare dati di fatto oggettivi: quel progetto rischia di creare diseguaglianze evidenti tra le diverse Regioni del nostro Paese penalizzando quelle più povere che ‘potrebbero avere maggiori difficoltà ad acquisire le funzioni aggiuntive’, come riportava il dossier censurato”.

“Per minimizzare l’accaduto è uscita una nota di scuse dello stesso Servizio che parla di una ‘bozza’ non ancora verificata. In realtà, il dossier era stato già mandato per mail a tutti i senatori venerdì scorso, quindi ben 5 giorni fa. Ridicolo parlare di bozza”.