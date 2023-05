Al via la seconda edizione del Forum Customer Experience

Roma, 16 mag. -(Adnkronos) – È in arrivo la seconda edizione del Forum Customer Experience, l’appuntamento di Comunicazione Italiana rivolto all’innovazione nel business e nell’ecosistema delle esperienza. L’appuntamento si terrà il 18 maggio in modalità “phygital” presso gli studi TV ‘Community House’, con Speaker e Ospiti in presenza e pubblicato collegato in diretta su comunicazioneitaliana.tv.

Quali sono le nuove soluzioni digitali a supporto delle imprese che intendono perfezionare il percorso di Customer Journey dei clienti? Quali sono gli orizzonti dischiusi in tal senso dall’Intelligenza Artificiale? Quali gli assetti organizzativi che si riflettono positivamente sulla capacità dei dipendenti di dare risposte efficaci e rassicuranti a clienti e consumatori? E infine, in che modo l’attenzione dei consumatori alla sostenibilità si riflette sulle strategie di marketing, vendita e customer journey? Sono questi alcuni tra gli interrogativi che verranno presi in considerazione durante la mattinata di interventi, che vedrà la presenza in qualità di Speaker di Chief Marketing Officer, Chief Communication Officer, Responsabili Customer Care, Sales Director, Opinion Leader e altre figure manageriali chiave dal mondo del Marketing e della Customer Experience di aziende leader del paese.

Nel corso della giornata si alterneranno sessioni Phygital Talk e interventi Phygital Speech. Tra le prime, da segnalare un Talk Show in collaborazione con Sprinklr dal titolo “Applicazioni dell’Intelligenza Artificiale alla Customer Experience”, condotto da Alessandro Gallo (Sales Director di Sprinklr) e con la partecipazione esclusiva di aziende quali Enel, Flowe, Edison Energia e WindTre. Tra i secondi, un intervento a cura di Cristina Favini (Chief Design Officer di Logotel), dal titolo “Non c’è Customer eXperience senza Community eXperience”, e uno speech da parte di Elisa Terraneo (Marketing & Communication Manager South Europe per CleverConnect) intitolato “Personalizzazione, immediatezza, possibilità di scegliere. Come l’esperienza guida le scelte: il caso della Candidate Experience”. L’evento vedrà Adnkronos in qualità di Main Media Partner, ed è promosso dagli Official Partner Logotel e Sprinklr, dal Partner CleverConnect e dal Media Partner FASI.eu. È ancora possibile effettuare un’iscrizione da remoto: https://www.comunicazioneitaliana.it/eventi/1014#tickets