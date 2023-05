Russia, “intercettati 2 aerei Nato sul Baltico”

Mosca, 15 mag. (Adnkronos) – La Russia ha comunicato di aver intercettato due aerei della Nato sul Mar Baltico. Secondo quanto riferito su Telegram dal ministero della Difesa di Mosca, è stato dato l’ordine di decollo a uno dei suoi aerei da guerra per intercettare due jet, uno francese e un altro tedesco, che avevano intenzione di “violare il confine” russo. “Dopo che gli aerei militari stranieri sono tornati indietro dal confine di Stato, l’aereo da combattimento russo è tornato in tutta sicurezza alla base”, ha aggiunto il ministero della Difesa russo.

ATTENTATO A LUHANSK – Il ministro degli Interni dell’amministrazione filorussa di Luhansk è stato gravemente ferito in un attentato nel centro del capoluogo ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Lo scrive l’agenzia stampa russa Tass. Igor Kornet “è stato gravemente ferito. C’è stato un tentativo di assassinio. E’ ricoverato in terapia intensiva”, ha detto una fonte delle forze di sicurezza dell’amministrazione filorussa della regione ucraina occupata. La Tass riferisce che questa mattina una granata è esplosa in un salone da parrucchiere in via Demekhina a Luhansk.

Un passante è rimasto ucciso e tre guardie di sicurezza sono state gravemente ferite. “In seguito all’attentato contro la vita di Igor Kornet, un civile che passava sul posto è stato ucciso al momento dell’esplosione. Tre membri della sicurezza del ministro sono rimasti feriti e sono in gravi condizioni”, ha detto una fonte della polizia locale alla Tass.

Il tentativo di uccidere Kornet, scrive l’agenzia stampa, è avvenuto nel centro della città di Luhansk. Secondo le prime notizie, una bomba a mano è stata fatta esplodere in un negozio di barbiere. Gravemente ferito, Kornet è stato ricoverato in terapia intensiva.