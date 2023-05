Ranieri (Assogiocattoli), ‘nelle 200 aziende associate flessibilità a tutto campo per natalità’

Roma, 12 mag. (Adnkronos Economia) – “Assogiocattoli rappresenta circa 200aziende per un totale di quasi 10mila dipendenti. L’80% dei nostri associati sono piccole aziende familiari di seconda o terza generazione con 5-6milioni di euro di fatturato. Un comparto fondamentale per un argomento come quello della natalità. Ma sono aziende che devono affrontare la problematica del lavoro femminile in modo diverso rispetto alle grandi aziende. Per questo noi insistiamo molto con i nostri associati affinché si cerchi di dare la massima flessibilità e il massimo aiuto ai dipendenti. Tutti insieme stiamo cercando veramente di fare uno sforzo importante, perché possiamo vincere la battaglia contro il calo delle nascite e tornare ad una primavera demografica”. Così all’Adnkronos Gianfranco Ranieri, presidente di Assogiocattoli, a margine degli Stati generali della natalità, appuntamento che si chiude oggi a Roma.

“Il sostegno economico – rimarca Ranieri – lo decidono le aziende, le famiglie che compongono queste imprese: si va da una maggior flessibilità nel concedere permessi agli orari di lavoro, senza dimenticare una maggiore flessibilità anche economica per poter consentire ai dipendenti di non perdere qualcosa se stanno a casa più tempo. Aiuti fondamentali affinché soprattutto le donne non si sentano penalizzate”.