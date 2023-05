Rai: Filini (Fdi), ‘nuovi vertici garantiscono qualità e competenza’

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Con Roberto Sergio Amministratore delegato e Giampaolo Rossi Direttore generale la Rai può finalmente ripartire dopo un lungo periodo di immobilismo, potendo contare su due profili di altissimo spessore e riconosciuta competenza nel mondo dei media, in grado di garantire un livello di qualità all’altezza della storia della Radiotelevisione italiana. Il nuovo Ag e il nuovo Dg sono entrambi manager dal curriculum inattaccabile e vantano un’approfondita conoscenza dell’azienda, frutto di una esperienza interna di lungo corso. Dote necessaria per governare un meccanismo complesso come la concessionaria di servizio pubblico, meccanismo con il quale più di un manager di provenienza esterna in passato ha faticato a fare i conti”. Lo dichiara in una nota il deputato Francesco Filini, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione vigilanza Rai.

“Con la loro nomina è finalmente possibile inaugurare una nuova primavera della più grande industria culturale italiana, restituendole dignità e prospettive di sviluppo. Per questo si è deciso di puntare sul merito, sulla capacità e sull’esperienza: qualità che vengono unanimemente riconosciute a Roberto Sergio e a Giampaolo Rossi, a cui va il nostro più sincero augurio di buon lavoro”, conclude.