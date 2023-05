Rai, Cda nomina Roberto Sergio nuovo Ad

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha nominato Roberto Sergio nuovo amministratore delegato dell’Azienda con decorrenza immediata. E’ quanto si legge in una nota di Viale Mazzini nella quale si spiega che oggi si è svolta “l’Assemblea degli Azionisti, che ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione Rai, indicandolo per la carica di Amministratore Delegato. A seguito di tale indicazione, il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi successivamente, ha provveduto a nominare Roberto Sergio quale nuovo Amministratore Delegato, con decorrenza immediata”.

“Espletate le formalità di rito, nel corso della riunione il nuovo Amministratore Delegato ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini quale direttore dello Staff Amministratore Delegato e di voler affidare a Giampaolo Rossi il ruolo di Direttore Generale Corporate, ruolo precedentemente ricoperto ad interim dall’Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione Rai ringrazia l’Amministratore Delegato uscente Carlo Fuortes per il ruolo svolto”, conclude la nota.