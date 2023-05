Palermo (Acea): “Nuovo Protocollo di partecipazione è fondamentale per lo sviluppo dell’azienda’

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “La firma di questo protocollo è un passo significativo per noi date le sfide che dovrà affrontare l’azienda nel prossimo periodo. Una maggiore partecipazione delle persone è fondamentale nella gestione e del sviluppo dell’azienda per essere pronti a vincere tute le sfide che il gruppo dovrà affrontare in futuro”. Ad affermarlo è l’ad di Acea, Fabrizio Palermo, a margine della firma del Protocollo ‘Carta della Persona e della Partecipazione di Acea’ insieme alle organizzazioni sindacali.

“Questo protocollo rappresenta un cambio nella gestione delle relazioni industriali che premierà una maggiore partecipazione di tutti finalizzata a crescere le professionalità all’interno del gruppo per essere pronti ad affrontare le sfide del futuro”, sottolinea.