Niente da fare per Lorenzo Carfora. Il golden boy del Benevento è stato escluso dalla lista dei convocati dell’Italia Under 17 in vista degli Europei di categoria, in programma in Ungheria. Il giovane fantasista giallorosso è uno dei sette calciatori rimasti fuori dall’elenco diramato dal tecnico Bernardo Corradi.

