Milano: ass.Fermi, ‘Mind sfida affascinante e ultimo grande lascito di Roberto Maroni’

Milano, 15 mag. (Adnkronos) – Il Mind di Milano è “una delle sfide più importanti e affascinanti”, oltre che “l’ultimo grande lascito di Roberto Maroni che aveva avuto l’idea di creare il più grande distretto urbano dell’innovazione a livello italiano ed europeo”. Lo ha detto Lo ha detto l’assessore all’Innovazione, Ricerca e Università della Regione Lombardia, Alessandro Fermi, durante la cerimonia per la firma del protocollo di intesa per l’insediamento di presìdi delle forze dell’ordine all’interno del Mind di Milano.

In base al protocollo, l’Arma dei carabinieri e la guardia di finanza avranno un insediamento fisso all’interno del distretto dell’innovazione che si sta sviluppando nell’area di oltre un milione di metri quadri che ha ospitato Expo Milano 2015: “Visto che il tema dell’innovazione sarà il futuro di Regione Lombardia -ha detto Fermi- crediamo nel progetto Mind e anche in questo polo della sicurezza, che servirà diversi comuni e una vasta popolazione. Un polo necessario, dunque, vista la grande quantità di giovani che frequenteranno la zona”. Per questo “Regione Lombardia mette a disposizione 3,8 milioni di euro, con convinzione, sperando che sia anche l’occasione di aumentare l’organico delle forze di polizia in quel territorio”.